Николаевский порт залило маслом из-за повреждения трубопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В акватории Николаевского морского порта во время выгрузки автопогрузчика с судна порвалась стропа и было повреждено масляный трубопровод. Площадь загрязнения составила 400 м кв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб АМПУ.
“Николаевский филиал ГП „АМПУ“ ликвидировала разлив масла в акватории порта. Разлив произошел в воскресенье, 12 июля 2020 года, на причале № 3 Николаевского филиала ГП „АМПУ“ (администрация Николаевского морского порта). При выгрузке автопогрузчика с судна New Challenge, в результате порыва стропы судебного крана, были повреждены масляный трубопровод ООО „Эвери“, которое в то время осуществляло грузовые операции с судном. Зафиксирована площадь загрязнения акватории составила 400 м кв”, — говорится в сообщении.
Указано, что специалисты Николаевского филиала ГП “АМПУ” оперативно отреагировали на аварийную ситуацию во время грузовых работ на причале.
“Благодаря предустановленным боновым заграждениям на причале № 4 и оперативной постановке боновых заграждений на причале № 3, удалось предотвратить широкому распространению пятна растительного масла акватории порта. О случае, который может нанести вред экологии, согласно действующему законодательству, в частности Водного кодекса Украины, было сообщено Государственную экологическую инспекцию Николаевской области”, — сообщили в пресс-службе.
В свою очередь, председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малёваный написал в своем Facebook, что вода отобрана на исследование характера загрязнения.
“ГЭИ отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета нанесенного ущерба. О результатах исследований сообщу подробнее”, — написал он.
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