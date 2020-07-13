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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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4 марта, 13:25 • 110926 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102147 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102598 просмотра

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Николаевский порт залило маслом из-за повреждения трубопровода

Николаевский порт залило маслом из-за повреждения трубопровода

Киев  •  УНН

 • 17090 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В акватории Николаевского морского порта во время выгрузки автопогрузчика с судна порвалась стропа и было повреждено масляный трубопровод. Площадь загрязнения составила 400 м кв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб АМПУ.

“Николаевский филиал ГП „АМПУ“ ликвидировала разлив масла в акватории порта. Разлив произошел в воскресенье, 12 июля 2020 года, на причале № 3 Николаевского филиала ГП „АМПУ“ (администрация Николаевского морского порта). При выгрузке автопогрузчика с судна New Challenge, в результате порыва стропы судебного крана, были повреждены масляный трубопровод ООО „Эвери“, которое в то время осуществляло грузовые операции с судном. Зафиксирована площадь загрязнения акватории составила 400 м кв”, — говорится в сообщении.

Указано, что специалисты Николаевского филиала ГП “АМПУ” оперативно отреагировали на аварийную ситуацию во время грузовых работ на причале.

“Благодаря предустановленным боновым заграждениям на причале № 4 и оперативной постановке боновых заграждений на причале № 3, удалось предотвратить широкому распространению пятна растительного масла акватории порта. О случае, который может нанести вред экологии, согласно действующему законодательству, в частности Водного кодекса Украины, было сообщено Государственную экологическую инспекцию Николаевской области”, — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малёваный написал в своем Facebook, что вода отобрана на исследование характера загрязнения.

“ГЭИ отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета нанесенного ущерба. О результатах исследований сообщу подробнее”, — написал он.

Напомним, в Одесской ОГА рассказали, на каком этапе работы по уборке танкера Delfi.

Украинские Национальные Новости

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