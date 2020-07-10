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В Одеській ОДА розповіли, на якому етапі роботи з прибирання танкера Delfi

В Одеській ОДА розповіли, на якому етапі роботи з прибирання танкера Delfi

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На сьогодні всі роботи щодо прибирання з Чорного моря танкера Delfi, який зазнав аварії біля пляжу в Одесі, ведуться згідно з графіком. На наступному тижні у судновласника заплановано завершення перекачки води з судна та проведення останнього підготовчого етапу - перевернути судно на рівний кіль. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день усі роботи (щодо прибирання танкера - ред.) ведуться згідно з графіком та планом. На наступному тижні у судновласника заплановані такі види робіт: завершення перекачки води, яка знаходиться всередні судна; встановлення понтонів під судном, які мають надати плавучість танкеру та останній підготовчий етап — це перевернути судно на рівний кіль, щоб можна було виконувати подальші роботи з прибирання та буксирування цього судна з акваторії пляжу…" - повідомив Куций.

Також він прокоментував інформацію у ЗМІ щодо суми збитків від аварії Delfi, яка була зафіксована екологічною інспекцією.

"В нашому регіоні це ... близько 410 тис. грн збитків, які були завдані нашій екології. Я хотів би зазначити, що це не кінцева сума, кожен день екоінспекція фіксує ймовірні ризики чи порушення екологічних норм, і після завершення всіх екологічних робіт буде проведена фінальна калькуляція, в якій будуть зафіксовані фінальні збитки, які будуть пред’явлені до компенсації судновласнику", - зазначив Куций.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада перекинувся.

Через розлив палива із затонулого танкеру Delfi у воді було зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів у 16,4 рази вище норми.

Доступ на одеський пляж "Дельфін", біля затонулого танкера, обмежили.

Куций раніше заявляв, що танкер приберуть до 20 липня.

Українські Національні Новини

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