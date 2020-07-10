В Одесской ОГА рассказали, на каком этапе работы по удалению танкера Delfi

КИЕВ. 10 июля. УНН. На сегодня все работы по удалению из Черного моря танкера Delfi, потерпевшего крушение возле пляжа в Одессе, ведутся согласно графику. На следующей неделе у судовладельца запланировано завершение перекачки воды из судна и проведение последнего подготовительного этапа - перевернуть судно на ровный киль. Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый во время брифинга, передает корреспондент УНН.