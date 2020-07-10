В Одесской ОГА рассказали, на каком этапе работы по удалению танкера Delfi
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. На сегодня все работы по удалению из Черного моря танкера Delfi, потерпевшего крушение возле пляжа в Одессе, ведутся согласно графику. На следующей неделе у судовладельца запланировано завершение перекачки воды из судна и проведение последнего подготовительного этапа - перевернуть судно на ровный киль. Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день все работы (по удалению танкера - ред.) ведутся в соответствии с графиком и планом. На следующей неделе у судовладельца запланированы следующие виды работ: завершение перекачки воды, которая находится внутри судна, установление понтонов под судном, которые должны дать плавучесть танкера и последний подготовительный этап - это перевернуть судно на ровный киль, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы по уборке и буксировке этого судна из акватории пляжа..." - сообщил Куцый.
Также он прокомментировал информацию в СМИ о сумме ущерба от аварии Delfi, которая была зафиксирована экологической инспекцией.
"В нашем регионе это ... около 410 тыс. грн убытков, которые были нанесены нашей экологии. Я хотел бы отметить, что это не конечная сумма, каждый день экоинспекция фиксирует возможные риски или нарушения экологических норм, и после завершения всех экологических работ будет проведена финальная калькуляция, в которой будут зафиксированы финальные убытки, которые будут предъявлены к компенсации судовладельцу", - отметил Куцый.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.
Из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi в воде было зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 16,4 раза выше нормы.
Доступ на одесский пляж "Дельфин", возле затонувшего танкера, ограничили.
Куцый ранее заявлял, что танкер уберут до 20 июля.