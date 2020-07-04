Куций - Зеленському: танкер Delfi приберуть з пляжу в Одесі до 20 липня

На питання Президента України Володимира Зеленського, коли приберуть танкера, Куций відповів: “До 20 липня повинні. Наразі проводяться підготовчі роботи, встановлюються пони, які повинні надати плавучість судну після чого його можна буде зняти з мілини”.

Додамо, що Зеленський наразі ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера “Delfi”.

Нагадаємо, на одеський пляж “Дельфін” біля затонулого танкера Delfi обмежили доступ. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Як повідомлялося, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що в районі пляжу “Дельфін” в Одесі, через розлив палива з затонулого танкера Delfi, у воді зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів.

Нагадаємо, Танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.