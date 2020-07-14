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На Вінничині через пошкодження катера стався витік нафтопродуктів у Дністер

На Вінничині через пошкодження катера стався витік нафтопродуктів у Дністер

Київ • УНН

 • 18494 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У м. Могилів-Подільський, що на Вінничині, внаслідок пошкодження катеру стався витік нафтопродуктів у р. Дністер. Про це написав у Facebook голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований, передає УНН.

“Надзвичайна подія в Могилів-Подільському. З пошкодженого катера стався витік нафтопродуктів у річку Дністер. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ відібрали проби води в місці аварії та нижче за течією”, — написав Мальований.

Він повідомив, що наразі проводиться детальний аналіз відібраних проб. “Про результати буде повідомлено додатково”, написав Мальований.

Як повідомляв УНН, Миколаївський порт залило олією через пошкодження трубопроводу.

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