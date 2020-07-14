На Вінничині через пошкодження катера стався витік нафтопродуктів у Дністер

“Надзвичайна подія в Могилів-Подільському. З пошкодженого катера стався витік нафтопродуктів у річку Дністер. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ відібрали проби води в місці аварії та нижче за течією”, — написав Мальований.

Він повідомив, що наразі проводиться детальний аналіз відібраних проб. “Про результати буде повідомлено додатково”, написав Мальований.

Як повідомляв УНН, Миколаївський порт залило олією через пошкодження трубопроводу.