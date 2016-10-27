В Винницкую область вернули преступника, который скрывался в России

Благодаря слаженной работе и мерам принятым прокуратурой Винницкой области разыскан и осуществлена ​​экстрадиция из Российской Федерации лица, находившегося в международном розыске за совершение в течение 2013-2014 годов двух разбойных нападений на отделения пункта обмена валют и АЗС и ряда краж в г. Виннице в составе организованной группы. Двое подельников подозреваемого в текущем году осуждены приговором Винницкого городского суда и уже отбывают наказание.

Так, 25 октября 2016 годпа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное, за санкцией ч. Ч. 3, 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185 УК Украины злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.