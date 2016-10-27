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На Вінниччину повернули злочинця, який переховувався в Росії

На Вінниччину повернули злочинця, який переховувався в Росії

Київ • УНН

 • 5452 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Вінниччину повернуто злочинця, що переховувався на території Російської Федерації сподіваючись уникнути справедливого покарання. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Завдяки злагодженій роботі та заходам вжитим прокуратурою Вінницької області розшукано та здійснено екстрадицію з Російської Федерації особи, яка перебувала у міжнародному розкушу за скоєння упродовж 2013-2014 років двох розбійних нападів на відділення пункту обміну валют і АЗС та ряду крадіжок в м. Вінниці у складі організованої групи. Двоє подільників підозрюваного у поточному році засуджені вироком Вінницького міського суду та вже відбувають покарання.

Так, 25 жовтня 2016 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне, за санкцією ч. ч. 3, 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185 КК України зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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