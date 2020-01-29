В Винницкой области спасли собаку с "необитаемого" острова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В поселке Орехов Винницкой области спасатели освободили собаку с островка на реке Южный Буг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook МВД Украины.
"Бойцы Государственной пожарно-спасательной части № 31 получили сообщение от местных жителей, что на островке р. Южный Буг в поселке Орехов уже вторые сутки находится пес, который не может самостоятельно добраться до берега. Спасатели с помощью лодки и средств индивидуальной защиты оперативно добрались туда спасли обессиленное животное", - говорится в сообщении.
Напомним, в Полтавской области удалось спасти собаку, которая провалилась под лед.