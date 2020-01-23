На Полтавщині витягли з-під криги собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Полтавській області вдалось врятувати собаку, яка провалилась під кригу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області, передає УНН.
"23 січня рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини врятували собаку, який провалився під кригу поблизу міста Полтава. Рятувальники пробили кригу, витягли бідолаху на берег та обтерли сухою тканиною", - йдеться у повідомленні.
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Як раніше повідомляв УНН, у Кривому Розі з колектора діставали собаку 4 рятувальники.