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В Полтавской области вытащили из-под льда собаку

Киев • УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Полтавской области удалось спасти собаку, которая провалилась под лед. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, передает УНН.

В Полтавской области вытащили из-под льда собаку

"23 января спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части спасли собаку, провалившуюся под лед вблизи города Полтава. Спасатели пробили лед, вытащили бедолагу на берег и обтерли сухой тканью", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНН, в Кривом Роге из коллектора доставали собаку 4 спасателя.

Украинские Национальные Новости

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