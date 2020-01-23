В Полтавской области вытащили из-под льда собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Полтавской области удалось спасти собаку, которая провалилась под лед. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, передает УНН.
"23 января спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части спасли собаку, провалившуюся под лед вблизи города Полтава. Спасатели пробили лед, вытащили бедолагу на берег и обтерли сухой тканью", - говорится в сообщении.
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Как ранее сообщал УНН, в Кривом Роге из коллектора доставали собаку 4 спасателя.