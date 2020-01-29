На Вінниччині врятували собаку з “безлюдного” острова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У селищі Тиврів на Вінниччині рятувальники визволили собаку з острівця на річці Південний Буг. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook МВС України.
“Бійці Державної пожежно-рятувальної частини № 31 отримали повідомлення від місцевих жителів, що на острівку р. Південний Буг у селищі Тиврів вже другу добу перебуває пес, який не може самостійно дістатися берега. Рятувальники за допомогою човна і засобів індивідуального захисту оперативно дісталися туди та врятували знесилену тварин”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Полтавській області вдалось врятувати собаку, яка провалилась під кригу.