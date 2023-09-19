В Винницкой области водитель-хасид насмерть сбил девушку. Его отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Водитель-хасид 14 сентября насмерть сбил девушку в Немирове. Как сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская, иностранца отправили под домашний арест на два месяца, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Меру пресечения подозреваемому избрали в Винницком городском суде.
"24-летнему водителю-иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 286-й УК. За это предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на период досудебного расследования", – отметила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Винницкой области.
Из собственных источников СМИ известно, что подозреваемый – гражданин Израиля, паломник-хасид. Два месяца домашнего ареста он будет отбывать в одной из синагог в Винницкой области.
Что известно
Смертельное ДТП произошло вечером, 14 сентября, около 23:00.
В аварии погибла 24-летняя Алина Силина. Предварительно, она пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.