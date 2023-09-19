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На Вінниччині водій-хасид насмерть збив дівчину. Його відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 169479 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Водій-хасид 14 вересня насмерть збив дівчину в Немирові. Як повідомила речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська, іноземця  відправили під домашній арешт на два місяці, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Запобіжний захід підозрюваному обрали у Вінницькому міському суді.

"24-річному водію-іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 286-ої ККУ. За це передбачено покаранення до 8 років позбавлення волі. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на період досудового розслідування", – зазначила речниця ГУ Нацполіції у Вінниькій області.

З власних джерел ЗМІ відомо, що підозрюваний – громадянин Ізраїлю, паломник-хасид. Два місяці домашнього арешту він відбуватиме в одній із синагог на Вінниччині.

Що відомо

Смертельна ДТП сталася ввечері, 14 вересня, близько 23:00.

В аварії загинула 24-річна Аліна Силіна. Попередньо, вона перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

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