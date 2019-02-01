В Винницкой области изъята партия наркотиков на 7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В двух жителей Винницкой области изъяли партию наркотиков на 7 миллионов гривен и оптовую партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"В Винницкой области сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли крупную партию наркотиков. В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных следственных действий по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей одного из населенных пунктов области. Во время обысков было изъято также оптовую партию каннабиса. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет примерно семь миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, на Черниговской области двух бывших военных ВСУ осудили за сбыт психотропных веществ. Один из них продавал амфетамин своим сослуживцев.