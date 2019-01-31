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На Чернігівщині військовий продавав своїм співслужбовцям амфетамін

На Чернігівщині військовий продавав своїм співслужбовцям амфетамін

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На Чернігівщині двох колишніх військових ЗСУ засудили за збут психотропних речовин. Один з них продавав амфетамін своїм співслужбовцям, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники діяли за однаковою схемою: закуповували наркотики через зв’язки у кримінальних колах та збували своїм знайомим. Одного із ділків правоохоронці затримали у вересні 2018 року під час чергової спроби пронести на територію військового містечка партії амфетаміну. Іншого дилера було затримано у листопаді минулого року в обласному центрі під час реалізації психотропів своєму знайомому", - йдеться у повідомленні.

Чернігівський та Деснянський районні суди визнали пыдозрюваних винними у скоєнні злочину передбаченого ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Чоловіків приговорили до двох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у столиці затримали наркоторговців з психотропами на 1 млн грн. 

Нагадаємо, правоохоронці затримали організатора групи, яка постачала наркотики по всьому світу.

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