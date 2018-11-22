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У столиці затримали наркоторговців з психотропами на 1 млн грн

У столиці затримали наркоторговців з психотропами на 1 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Затримано законспіровану групу наркодилерів-оптовиків з партією психотропів на 1 млн гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“На сьогодні трьом особам, затриманим у межах провадження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. До Солом’янського райсуду м. Києва скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.

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Київською місцевою прокуратурою № 9 за оперативного супроводження Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України викрито та затримано групу наркоторговців, які займались оптовим збутом психотропних речовин на території міста Києва.

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій вилучено близько 3000 наркотичних пігулок, вартість яких сягає 1 млн гривень. Також у фігурантів вилучено 5 одиниць зброї, походження якої на даний час встановлюється, а також автотранспорт.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники використовували декілька комплектів номерних знаків. Крім того, у них вилучили підроблений документ щодо оперативного статусу їхнього автомобіля, відповідно до якого працівникам правоохоронних органів було заборонено проводити його огляд.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення каналів надходження наркотичних засобів.

Напередодні в Україні викрили міжнародну банду, яка грабувала сейфи у 7 країнах.

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