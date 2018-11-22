В столице задержали наркоторговцев с психотропами на 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Задержана законспирированная группа наркодилеров-оптовиков с партией психотропных на 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“На сегодня трем лицам, задержанным в рамках производства, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. В Соломенский райсуда г.Киева направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении.
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Киевской местной прокуратурой № 9 за оперативного сопровождения Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины разоблачена и задержана группа наркоторговцев, которые занимались оптовым сбытом психотропных веществ на территории города Киева.
По результатам проведенных в уголовном производстве следственных действий изъято около 3000 наркотических таблеток, стоимость которых достигает 1 млн гривен. Также у фигурантов изъято 5 единиц оружия, происхождение которого в настоящее время устанавливается, а также автотранспорт.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали несколько комплектов номерных знаков. Кроме того, у них изъяли поддельный документ по оперативному статусу их автомобиля, согласно которому работникам правоохранительных органов было запрещено проводить его осмотр.
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению каналов поступления наркотических средств.
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