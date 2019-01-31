В Черниговской области военный продавал своим сослуживцам амфетамин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Черниговской области двух бывших военных ВСУ осудили за сбыт психотропных веществ. Один из них продавал амфетамин своим сослуживцам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники действовали по одинаковой схеме: закупали наркотики через связи в криминальных кругах и сбывали своим знакомым. Одного из дельцов правоохранители задержали в сентябре 2018 года во время очередной попытки пронести на территорию военного городка партии амфетамина. Другого дилера задержали в ноябре прошлого года в областном центре при реализации психотропов своему знакомому", - говорится в сообщении.
Черниговский и Деснянский районные суды признали подозреваемых виновными в совершении преступления предусмотренного ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Мужчин приговорили к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в столице задержали наркоторговцев с психотропами на 1 млн грн.
Напомним, правоохранители задержали организатора группы, поставлявшей наркотики по всему миру.