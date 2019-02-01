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На Вінниччині вилучено партію наркотиків на 7 млн грн

На Вінниччині вилучено партію наркотиків на 7 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У двох мешканців Вінниччини вилучили партію наркотиків на 7 мільйонів гривень та оптову партію канабісу. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"На Вінниччині співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили велику партію наркотиків. У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих слідчих дій за місцем проживання та у гаражних приміщеннях двох мешканців одного з населених пунктів області. Під час обшуків було вилучено також оптову партію канабісу. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить приблизно сім мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на Чернігівщині двох колишніх військових ЗСУ засудили за збут психотропних речовин. Один з них продавав амфетамін своїм співслужбовцям.

Українські Національні Новини

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