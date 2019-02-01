На Вінниччині вилучено партію наркотиків на 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У двох мешканців Вінниччини вилучили партію наркотиків на 7 мільйонів гривень та оптову партію канабісу. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
"На Вінниччині співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили велику партію наркотиків. У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих слідчих дій за місцем проживання та у гаражних приміщеннях двох мешканців одного з населених пунктів області. Під час обшуків було вилучено також оптову партію канабісу. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить приблизно сім мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, на Чернігівщині двох колишніх військових ЗСУ засудили за збут психотропних речовин. Один з них продавав амфетамін своїм співслужбовцям.