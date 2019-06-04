В Винницкой области выиграли миллион в "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В воскресенье, 2 июня, игрок "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Счастливчик приобрел выигрышный билет в одном из супермаркетов города Хмельник Винницкой области на фирменном столе "М.С.Л.", который расположен по адресу: ул. Свободы, 1.
"Победитель стал 332-м в общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров "Лото-Забава" и уже двадцатым в этом году", - рассказали в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил его присоединиться к "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", посетить Киев, а также воспользоваться эксклюзивной VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
Как напомнили в "М.С.Л.", этим предложением недавно воспользовалась одна из почетных участников "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." Галина Кориневич из Ивано-Франковской области, которая стала победительницей лотереи и выиграла 1 000 000 во время розыгрыша 1022-го тиража "Лото-Забава" от 10 марта 2019 года. 19 мая она приняла участие в съемках прямого эфира любимой лотереи, в ходе которого ведущая Лариса Руснак торжественно вручила ей символический чек на один миллион гривен.
"Победительница провела незабываемый уик-энд в столице по программе "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", изюминкой которой стали посещения Дня рождения загородного зоопарка "12 месяцев" и концерта симфонического года Rockoko", - напомнили в "М.С.Л."