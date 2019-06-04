На Вінниччині виграли мільйон у "Лото-Забава"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У неділю, 2 червня, гравець “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливчик придбав виграшний білет в одному з супермаркетів міста Хмільник Вінницької області на фірмовому столі “М.С.Л.”, що розташований за адресою: пл. Свободи, 1.
“Переможець став 332-м на загальному лічильнику мільйонерів і мультимільйонерів "Лото-Забава" і вже двадцятим у цьому році”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив його приєднатися до “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, завітати до Києва, а також скористатися ексклюзивною VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.
Як нагадали у “М.С.Л.”, цією пропозицією нещодавно скористалася одна з почесних учасниць “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” Галина Кориневич з Івано-Франківської області, яка стала переможницею лотереї та виграла 1 000 000 під час розіграшу 1022-го тиражу “Лото-Забава” від 10 березня 2019 року. 19 травня вона взяла участь у зйомках прямого ефіру улюбленої лотереї, під час якого ведуча Лариса Руснак урочисто вручила їй символічний чек на один мільйон гривень.
“Переможниця провела незабутній уїк-енд у столиці за програмою “Два дні з життя мільйонера” від “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", родзинкою якої стали відвідування Дня народження заміського зоопарку "12 місяців" і концерту симфонічного року Rockoko”, — нагадали в “М.С.Л.”