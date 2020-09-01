В Винницкой области будут судить работников лесничества за незаконную порубку деревьев на более 1 млн грн

"Прокуратурой Винницкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц одного из лесничеств ГП "Хмельницкое лесное хозяйство", которые в составе организованной преступной группы наладили незаконную порубку деревьев в лесах (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что организованную группу создал и возглавил лесничий, который к указанной незаконной деятельности привлек мастера и вальщика леса. Мужчины без соответствующего разрешения и законных оснований в течение 2019 года осуществили незаконную рубку деревьев породы дуб, граб и черешня на территории одного из кварталов ГП "Хмельницкое лесное хозяйство".

"В результате противоправных действий государству нанесены убытки на сумму почти 1 млн 140 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3526 об усилении защиты лесов, предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.