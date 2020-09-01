На Вінниччині судитимуть працівників лісництва за незаконну порубку дерев на понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Вінниччині судитимуть учасників організованої злочинної групи - службових осіб ДП "Хмільницьке лісове господарство", які займались незаконною порубкою. Збитки державі склали понад 1 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох службових осіб одного з лісництв ДП "Хмільницьке лісове господарство", які у складі організованої злочинної групи налагодили незаконну порубку дерев у лісах (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 ККУ)”, - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що організовану групу створив та очолив лісничий, який до вказаної незаконної діяльності залучив майстра та вальника лісу. Чоловіки без відповідного дозволу і законних підстав протягом 2019 року здійснили незаконну рубку дерев породи дуб, граб та черешня на території одного з кварталів ДП "Хмільницьке лісове господарство".
“В результаті протиправних дій, державі завдано збитків на суму майже 1 млн 140 тис. гривень”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3526 щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій.