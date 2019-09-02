В Винницкой области будут судить полицейского, который получил более 200 тыс. грн взятки

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
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6 марта, 17:12 • 124198 просмотра

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6 марта, 17:07 • 115694 просмотра

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из отделов ГУ Нацполиции в Винницкой области, подозреваемого в получении 207 тысяч гривен взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Винницкой области, который подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 207 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник одного из отделов ГУ Нацполиции в Винницкой области получил неправомерную выгоду от директора коммерческой структуры. За деньги правоохранитель обещал повлиять на следователей и заставить закрыть уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191) Уголовного кодекса Украины.

Материалы досудебного расследования переданы на ознакомление стороне защиты, после чего дело будет направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в Черновицкой области внутренняя безопасность разоблачила следователя полиции во взяточничестве.

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