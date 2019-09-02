В Винницкой области будут судить полицейского, который получил более 200 тыс. грн взятки

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Винницкой области, который подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 207 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник одного из отделов ГУ Нацполиции в Винницкой области получил неправомерную выгоду от директора коммерческой структуры. За деньги правоохранитель обещал повлиять на следователей и заставить закрыть уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191) Уголовного кодекса Украины.

Материалы досудебного расследования переданы на ознакомление стороне защиты, после чего дело будет направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в Черновицкой области внутренняя безопасность разоблачила следователя полиции во взяточничестве.