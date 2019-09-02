На Вінниччині судитимуть поліцейського, який отримав більше 200 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо керівника одного з відділів ГУ Нацполіції у Вінницькій області, підозрюваного в отриманні 207 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили у преслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо начальника одного із відділів ГУ Нацполіції у Вінницькій області, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 207 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, начальника одного із відділів ГУ Нацполіції у Вінницькій області отримав неправомірну вигоду від директора комерційної структури. За кошти правоохоронець обіцяв вплинути на слідчих та змусити закрити кримінальне провадження щодо підприємця за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191) Кримінального кодексу України.
Матеріали досудового розслідування передані на ознайомлення стороні захисту, після чого справу буде скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Нагадаємо, у Чернівецькій області внутрішня безпека викрила слідчого поліції у хабарництві.