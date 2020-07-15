В Винницкой области произошла вспышка COVID-19 в интернате для престарелых и людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Винницкой области произошла вспышка COVID-19 в Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей - болезнь обнаружили у 7 работников и 7 подопечных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной государственной администрации.
"В Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 у санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения. Проверено методом ПЦР 176 работников и 189 клиентов заведения. Коронавирус обнаружен у 7 работников и 7 подопечных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у одного из них не наблюдаются проявления болезни. Она протекает безсимтомно. Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей.
"Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль за состоянием работников и клиентов", - указано в сообщении.
Сообщается, что за последние сутки в Винницкой области наблюдается резкое увеличение случаев заболевания - коронавирус впервые обнаружен у 46 человек, что почти вдвое больше, чем за сутки раньше. Всего COVID-19 обнаружили у 2194 человек за все время пандемии.
Напомним, в киевском общежитии произошла вспышка COVID-19, заболели иностранные студенты.