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В Винницкой области произошла вспышка COVID-19 в интернате для престарелых и людей с инвалидностью

В Винницкой области произошла вспышка COVID-19 в интернате для престарелых и людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 12413 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Винницкой области произошла вспышка COVID-19 в Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей - болезнь обнаружили у 7 работников и 7 подопечных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной государственной администрации.

"В Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 у санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения. Проверено методом ПЦР 176 работников и 189 клиентов заведения. Коронавирус обнаружен у 7 работников и 7 подопечных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у одного из них не наблюдаются проявления болезни. Она протекает безсимтомно. Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей.

"Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль за состоянием работников и клиентов", - указано в сообщении.

Сообщается, что за последние сутки в Винницкой области наблюдается резкое увеличение случаев заболевания - коронавирус впервые обнаружен у 46 человек, что почти вдвое больше, чем за сутки раньше. Всего COVID-19 обнаружили у 2194 человек за все время пандемии.

Напомним, в киевском общежитии произошла вспышка COVID-19, заболели иностранные студенты.

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