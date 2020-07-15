На Вінниччині стався спалах COVID-19 в інтернаті для осіб похилого віку та людей з інвалідністю

“У Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку після підтвердження захворюваності на COVID-19 у санітарки, яка тиждень перебувала вдома, мала симптоми та самостійно звернулась до сімейного лікаря, було проведено повне обстеження усіх працівників та підопічних закладу. Перевірено методом ПЛР 176 працівників та 189 клієнтів закладу. Коронавірус виявлено у 7 працівників та 7 підопічних”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у жодного з них не спостерігаються прояви хвороби. Вона протікає безсимтомно. Працівники перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

“Клієнти закладу госпіталізовані для постійного нагляду та медичного контролю в лікарню. В закладі проведено дезінфекцію та посилено контроль за станом працівників та клієнтів”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за останню добу на Вінниччині спостерігається різке збільшення випадків захворювання – коронавірус вперше виявлено у 46 осіб, що майже удвічі більше ніж за добу раніше. Всього COVID-19 виявили у 2194 осіб за весь час пандемії.

Нагадаємо, в київському гуртожитку стався спалах COVID-19, захворіли іноземні студенти.