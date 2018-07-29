В Винницкой области прокурора задержали на взятке в сумме 6 тыс. долларов

"Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", - написала пресс-секретарь.

Сарган добавила, что злоумышленников сегодня задержали непосредственно после получения неправомерной выгоды.

Как сообщал УНН, начальник одного из райотделов полиции Одесской "погорел" на взятках.