В Винницкой области прокурора задержали на взятке в сумме 6 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины разоблачили в получении 6 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", - написала пресс-секретарь.
Сарган добавила, что злоумышленников сегодня задержали непосредственно после получения неправомерной выгоды.
Как сообщал УНН, начальник одного из райотделов полиции Одесской "погорел" на взятках.