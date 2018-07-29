На Вінниччині прокурора затримали на хабарі у сумі 6 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Генеральна інспекція Генеральної прокуратури разом з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України викрили на отриманні 6 тис. доларів неправомірної вигоди прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
“Встановлено, що прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6000 доларів США за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України”, — написала прес-секретар.
Сарган додала, що зловмисників сьогодні затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди.
Як повідомляв УНН, начальник одного з райвідділів поліції Одещини “погорів” на хабарах.