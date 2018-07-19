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Начальник одного з райвідділів поліції Одещини "погорів" на хабарах

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 19 липня. УНН. На систематичних хабарах співробітники Служби безпеки України викрили начальника одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.

"Полковник поліції протягом року вимагав гроші від приватного підприємця за безперешкодне здійснення оборудок з металобрухтом та непритягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали поліцейського на пункті прийому металобрухту під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень.

"При санкціонованих обшуках за місцем служби зловмисника правоохоронці виявили в сейфі готівку в іноземній та національній валюті в еквіваленті понад 60 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - зазначили в СБУ.

Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарі оперуповноваженого одного з районних підрозділів ГУНП в Одеській області. Старший лейтенант поліції вимагав від місцевого мешканця три тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. 

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