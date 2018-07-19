Начальник одного из райотделов полиции Одесской области "погорел" на взятках
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 июля. УНН. На систематических взятках сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
"Полковник полиции в течение года требовал деньги от частного предпринимателя за беспрепятственное осуществление сделок с металлоломом и непривлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали полицейского на пункте приема металлолома при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. гривен.
"При санкционированных обысках по месту службы злоумышленника правоохранители обнаружили в сейфе наличные в иностранной и национальной валюте в эквиваленте более 60 тыс. гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.
Продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, правоохранители разоблачили на взятке оперуполномоченного одного из районных подразделений ГУНП в Одесской области. Старший лейтенант полиции требовал от местного жителя три тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.