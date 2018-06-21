На Одещині поліцейський попався на хабарі у 3 тисячі доларів

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили оперуповноваженого одного з районних підрозділів Головного управління Нацполіції в Одеській області на хабарі. Про це повідомила прес-центр СБУ, передає УНН.

"Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі оперуповноваженого одного з районних підрозділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав від місцевого мешканця три тисячі американських доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали на робочому місці під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція щодо викриття зловмисника проводилася за підтримки підрозділу внутрішньої безпеки Національної поліції.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області затримали на хабарі у 60 тис. грн. 

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