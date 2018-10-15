В Винницкой области найден повещенным солдат-контрактник
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Винницкой области найдено повешенным солдата-контрактника одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, передает УНН.
"15.10.2018 военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели в селе Вулыга Тывровского района Винницкой области военнослужащего этой воинской части, 1988 года рождения, пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, установлено, что тело солдата было обнаружено родственниками повешенным сегодня около 4:00 по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил.
По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона тот же день открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Винницкой области от поражения током погиб 26-летний военный-контрактник.