У Вінницькій області від ураження струмом загинув військовий-контрактник

Військова прокуратура Центрального регіону України взяла під контроль випадок загибелі солдата ЗС України, водія 1 відділення 2 гірсько-штурмового взводу однієї з військових частин, яка дислокована у Івано-Франківській області, йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, установлено, що 8 жовтня близько 11:45 військовий ешелон однієї з військових частин окремої гірсько-штурмової бригади ОК “Захід” Збройних Сил України зупинився на залізничній колії станції залізничного вокзалу м. Козятин.

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“Під час перевірки кріплення автомобільної техніки на платформах, солдат, військовослужбовець військової служби за контрактом даної військової частини, 1992 р.н., отримав тілесні ушкодження несумісні з життям, внаслідок чого загинув на місці події. Причина загибелі військовослужбовця — удар струмом напругою понад 27000 В., що проходить по кабельній лінії”, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом на місце події виїхала група військових прокурорів на чолі із військовим прокурором Вінницького гарнізону Центрального регіону України, слідчо-оперативна група Козятинського відділу поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, повідомили у прес-службі.

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Наразі приймається рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (“Умисне вбивство”). Вирішується питання про передачу матеріалів кримінального провадження для здійснення процесуального керівництва до військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України.

Тривають невідкладні слідчі дії.