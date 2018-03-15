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Десантник-контрактник застрелився у Миргороді

Десантник-контрактник застрелився у Миргороді

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні вночі на території військової частини, що дислокується у Миргороді Полтавської області застрелився десантник-контрактник. Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону України, передає УНН.

“15.03.18 близько 2 години ночі на території однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ (м. Миргород) в добовому наряді застрелився старший солдат контрактної служби 1993 р.н., який займав посаду старшого механіка інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, покійний залишив передсмертну записку.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група під особистим головуванням військового прокурора Полтавського гарнізону Центрального регіону України.

За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі намету на 235-му загальновійськовому полігоні “Широкий лан”, внаслідок чого один військовий загинув, а семеро отримали опіки різного ступеню.

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