На Вінниччині знайдено повішеним солдата-контрактника

"15.10.2018 військовою прокуратурою Вінницького гарнізону отримано інформацію з однієї з військових частин про загибель в селі Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області військовослужбовця цієї військової частини, 1988 року народження, кулеметника взводу охорони та оборони батальйону охорони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, встановлено, що тіло солдата було виявлено родичами повішеним сьогодні близько 4:00 за адресою проживання його дружини. За попередньою інформацією, посмертної записки загиблий не залишив.

За фактом загибелі військовою прокуратурою Вінницького гарнізону того ж дня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькій області від ураження струмом загинув 26-річний військовий-контрактник.