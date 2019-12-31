В Винницкой области во время пожара погибла пенсионерка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В понедельник в 10:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Махаринцы Козятинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По прибытию на вызов, в одной из комнат дома, спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Погибшей оказалась 72-летняя владелица домовладения.
Пожар локализован в 11:29, а ликвидирован в 11:39.
Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации приборов печного отопления.
К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось шесть человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.
Напомним, в этом же селе три человека задохнулись угарным газом.