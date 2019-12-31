На Вінниччині під час пожежі загинула пенсіонерка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У понеділок о 10:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Махаринці Козятинського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
По прибуттю на виклик, в одній із кімнат будинку, рятувальники виявили жінку без ознак життя. Загиблою виявилася 72-річна власниця домоволодіння.
Пожежу локалізовано о 11:29, а ліквідовано о 11:39.
Ймовірна причина виникнення загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації приладів пічного опалення.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося шість людей особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у цьому ж селі троє людей задихнулися чадним газом.