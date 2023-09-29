В Винницкой области арестовали подозреваемого в изнасиловании дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Винницкой области арестовали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и развращении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, пишет УНН.
Цитата
«Под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры следователями следственного отделения отдела полиции № 1 Винницкого РУП ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование по подозрению в изнасиловании и развращении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что задержанный одной из территориальных общин Винницкого района весной прошлого года со своей малолетней дочерью поехал к своей матери в село, где остались на ночь. Убедившись в отсутствии посторонних лиц, он изнасиловал дочь.
Позже, осенью прошлого года, он совершил в отношении дочери развратные действия сексуального характера путем физического ее развращения.
Сейчас мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины.
Следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства виновности мужчины в судебном порядке ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до п’пятнадцати лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДНК-экспертиза подтвердила подозрения: Клименко о задержании мужчины, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку