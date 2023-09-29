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В Винницкой области арестовали подозреваемого в изнасиловании дочери

В Винницкой области арестовали подозреваемого в изнасиловании дочери

Киев • УНН

 • 158604 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Винницкой области арестовали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и развращении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

«Под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры следователями следственного отделения отдела полиции № 1 Винницкого РУП ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование по подозрению в изнасиловании и развращении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что задержанный одной из территориальных общин Винницкого района весной прошлого года со своей малолетней дочерью поехал к своей матери в село, где остались на ночь. Убедившись в отсутствии посторонних лиц, он изнасиловал дочь.

Позже, осенью прошлого года, он совершил в отношении дочери развратные действия сексуального характера путем физического ее развращения.

Сейчас мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства виновности мужчины в судебном порядке ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до п’пятнадцати лет.

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