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ДНК-експертиза підтвердила підозри: Клименко про затримання чоловіка, який зґвалтував та вбив 16-річну дівчину

ДНК-експертиза підтвердила підозри: Клименко про затримання чоловіка, який зґвалтував та вбив 16-річну дівчину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських щодо причетності 46-річного раніше судимого місцевого мешканця до зґвалтування та вбивства 16-річної дівчини на Дніпропетровщині. Врешті й сам затриманий зізнався у скоєні злочину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram, передає УНН.

Цитата

«На початку вересня Дніпропетровщину сколихнув жахливий злочин: у П’ятихатках 16-річну дівчину зґвалтували та задушили. З моменту виявлення тіла загиблої щодня 150-200 поліцейських працювали над розкриттям. Опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб», - повідомив Клименко.

Він зазначив, що на 18-ту добу безупинних пошуків знайшли підозрюваного – 46-річного місцевого мешканця.

«ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався», - зазначив Клименко.

Він розповів, що фігурант – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років. Найстарша – одноліток загиблої дівчини.

«Після скоєння злочину він намагався сховатися навіть закордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться. Але ні. Правоохоронці не зупинилися, доки не вдягли кайданки на зловмисника», - повідомив Клименко.

Доповнення

Національна поліція України повідомляла, що на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках. Чоловік раніше судимий.

Чоловіку обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Українські Національні Новини

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