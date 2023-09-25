ДНК-експертиза підтвердила підозри: Клименко про затримання чоловіка, який зґвалтував та вбив 16-річну дівчину

Цитата

«На початку вересня Дніпропетровщину сколихнув жахливий злочин: у П’ятихатках 16-річну дівчину зґвалтували та задушили. З моменту виявлення тіла загиблої щодня 150-200 поліцейських працювали над розкриттям. Опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб», - повідомив Клименко.

Він зазначив, що на 18-ту добу безупинних пошуків знайшли підозрюваного – 46-річного місцевого мешканця.

«ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався», - зазначив Клименко.

Він розповів, що фігурант – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років. Найстарша – одноліток загиблої дівчини.

«Після скоєння злочину він намагався сховатися навіть закордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться. Але ні. Правоохоронці не зупинилися, доки не вдягли кайданки на зловмисника», - повідомив Клименко.

Доповнення

Національна поліція України повідомляла, що на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках. Чоловік раніше судимий.



Чоловіку обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.