ДНК-экспертиза подтвердила подозрения: Клименко о задержании мужчины, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских о причастности 46-летнего ранее судимого местного жителя к изнасилованию и убийству 16-летней девушки на Днепропетровщине. В конце концов и сам задержанный признался в совершении преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, передает УНН.
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«В начале сентября Днепропетровщину всколыхнуло ужасное преступление: в Пятихатках 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили. С момента обнаружения тела погибшей ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек», - сообщил Клименко.
Он отметил, что на 18-е сутки безостановочных поисков нашли подозреваемого – 46-летнего местного жителя.
«ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. В конце концов и сам задержанный признался», - отметил Клименко.
Он рассказал, что фигурант – отец 5-х детей. Самому младшему ребенку – 5 лет. Самый старший – ровесник погибшей девушки.
«После совершения преступления он пытался скрыться даже заграницей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится. Но нет. Правоохранители не остановились, пока не надели наручники на злоумышленника», - сообщил Клименко.
Дополнение
Национальная полиция Украины сообщала, что на Днепропетровщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании 16-летней девушки в Пятихатках. Мужчина ранее судим.
Мужчине избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.