ДНК-экспертиза подтвердила подозрения: Клименко о задержании мужчины, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку

КИЕВ. 25 сентября. УНН. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских о причастности 46-летнего ранее судимого местного жителя к изнасилованию и убийству 16-летней девушки на Днепропетровщине. В конце концов и сам задержанный признался в совершении преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, передает УНН.