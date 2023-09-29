На Вінниччині арештували підозрюваного у зґвалтуванні доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. На Вінниччині арештували 53-річного місцевого жителя, підозрюваного зґвалтуванні та розбещені неповнолітньої, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, пише УНН.
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«За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування за підозрою у зґвалтуванні та розбещені неповнолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України)», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Встановлено, що затриманий однієї із територіальних громад Вінницького району навесні минулого року зі своєю малолітньою донькою поїхав до своєї матері у село, де залишилися на ніч. Переконавшись у відсутності сторонніх осіб, він зґвалтував доньку.
Пізніше, восени минулого року, він вчинив стосовно доньки розпусні дії сексуального характеру шляхом фізичного її розбещення.
Наразі чоловікові вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України.
Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення винуватості чоловіка в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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