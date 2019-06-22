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В Винницкой области аптекарь без рецепта продавала сильнодействующие снотворные наркозависимым

Киев • УНН

 • 55652 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Винницкой области аптекарь без рецепта продавала сильнодействующие снотворные наркозависимым лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

В Винницкой области аптекарь без рецепта продавала сильнодействующие снотворные наркозависимым

Так, 20 июня в городе Бар разоблачили провизора одной из аптек, которая наркозависимым лицам продавала сильнодействующие снотворные препараты без рецепта.

Во время проведения обыска в указанной аптеке правоохранители обнаружили и изъяли 140 таблеток сильнодействующего лекарственного средства “Соннат”, который аптекарь не учитывала в журнале и прятала в коробках от других лекарств.

Кроме того, было обнаружено и изъято мобильные телефоны с картами разных операторов, документы, ювелирные украшения, денежные средства в сумме 5000 долларов и 32500 гривен.

Правоохранители выяснили, что запрещены в свободном доступе медицинские препараты работница аптеки продавала наркозависимым лицам. Также, по данным полиции, она давала таблетки под залог ювелирных изделий и документов. Долговой тетрадь в правонарушителя изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 321 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт сильнодействующих лекарственных средств), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области задержали сотрудника СБУ при попытке сбыта наркотиков.

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