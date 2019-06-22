В Винницкой области аптекарь без рецепта продавала сильнодействующие снотворные наркозависимым
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Винницкой области аптекарь без рецепта продавала сильнодействующие снотворные наркозависимым лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Так, 20 июня в городе Бар разоблачили провизора одной из аптек, которая наркозависимым лицам продавала сильнодействующие снотворные препараты без рецепта.
Во время проведения обыска в указанной аптеке правоохранители обнаружили и изъяли 140 таблеток сильнодействующего лекарственного средства “Соннат”, который аптекарь не учитывала в журнале и прятала в коробках от других лекарств.
Кроме того, было обнаружено и изъято мобильные телефоны с картами разных операторов, документы, ювелирные украшения, денежные средства в сумме 5000 долларов и 32500 гривен.
Правоохранители выяснили, что запрещены в свободном доступе медицинские препараты работница аптеки продавала наркозависимым лицам. Также, по данным полиции, она давала таблетки под залог ювелирных изделий и документов. Долговой тетрадь в правонарушителя изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 321 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт сильнодействующих лекарственных средств), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области задержали сотрудника СБУ при попытке сбыта наркотиков.