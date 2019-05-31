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На Донеччині затримали співробітника СБУ при спробі збуту наркотиків

На Донеччині затримали співробітника СБУ при спробі збуту наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Краматорську при спробі збуту чергової партії наркотиків, затримали працівника одного з підрозділів СБУ, передає УНН із посиланням на прес-службу ДБР.

“Сьогодні, 31 травня при спробі збуту чергової партії наркотиків правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено”, — йдеться в повідомлені.

За попередньою інформацією, працівник одного з підрозділів СБУ, що дислокується в Донецькій області, залучивши до своєї противоправної діяльності цивільну особу, неодноразово постачав наркотичний засіб наркозалежним місцевим мешканцям.

“У межах розпочатого кримінального провадження слідчі теруправління ДБР задокументували факти продажу речовини рослинного походження зеленого кольору. За висновком експертизи речовина, яку продавав правоохоронець, є особливо небезпечним наркотичним засобом — канабісом”, — зазначається в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Також, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримано посадовця дніпропетровської поліції на вимаганні 20 тисяч доларів хабара за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Українські Національні Новини

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