В Донецкой области задержали сотрудника СБУ при попытке сбыта наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Краматорске при попытке сбыта очередной партии наркотиков, задержали работника одного из подразделений СБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Сегодня, 31 мая при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям.
"В рамках возбужденного уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы вещество, которое продавал правоохранитель, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом", - отмечается в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Также, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Днепропетровской области задержан сотрудник днепропетровской полиции на вымогательстве 20 тыс. долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.