На Вінниччині аптекар без рецепту продавала сильнодіючі снодійні наркозалежним
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На Вінниччині аптекар без рецепту продавала сильнодіючі снодійні наркозалежним особам. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.
Так, 20 червня у місті Бар викрили провізора однієї з аптек, яка наркозалежним особам продавала сильнодіючі снодійні препарати без рецепту.
Під час проведення обшуку у вказаній аптеці правоохоронці виявили та вилучили 140 таблеток сильнодіючого лікарського засобу “СОННАТ”, який аптекар не обліковувала у відповідному журналі та ховала у коробках від інших ліків.
Крім того, було виявлено та вилучено мобільні телефони з картками різних операторів, документи, ювелірні прикраси, грошові кошти у сумі 5 000 доларів та 32 500 гривень.
Правоохоронці з’ясували, що заборонені у вільному доступі медичні препарати працівниця аптеки продавала наркозалежним особам. Також, за даними поліції, вона давала таблетки під заставу ювелірних виробів та документів. Борговий зошит у правопорушниці вилучили.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут сильнодіючих лікарських засобів), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Донеччині затримали співробітника СБУ при спробі збуту наркотиків.