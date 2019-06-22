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На Вінниччині аптекар без рецепту продавала сильнодіючі снодійні наркозалежним

Київ • УНН

 • 55652 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. На Вінниччині аптекар без рецепту продавала сильнодіючі снодійні наркозалежним особам. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.

На Вінниччині аптекар без рецепту продавала сильнодіючі снодійні наркозалежним

Так, 20 червня у місті Бар викрили провізора однієї з аптек, яка наркозалежним особам продавала сильнодіючі снодійні препарати без рецепту.

Під час проведення обшуку у вказаній аптеці правоохоронці виявили та вилучили 140 таблеток сильнодіючого лікарського засобу “СОННАТ”, який аптекар не обліковувала у відповідному журналі та ховала у коробках від інших ліків.

Крім того, було виявлено та вилучено мобільні телефони з картками різних операторів, документи, ювелірні прикраси, грошові кошти у сумі 5 000 доларів та 32 500 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що заборонені у вільному доступі медичні препарати працівниця аптеки продавала наркозалежним особам. Також, за даними поліції, вона давала таблетки під заставу ювелірних виробів та документів. Борговий зошит у правопорушниці вилучили.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут сильнодіючих лікарських засобів), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині затримали співробітника СБУ при спробі збуту наркотиків.

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