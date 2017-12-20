На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На выходных, 23-24 декабря, во всех районах Киева пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Для полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции в эти выходные, 23-24 декабря, в столице продлятся традиционные ярмарки", - говорится в сообщении.
Так, 23 декабря (суббота) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Н.Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т.Драйзера)
• Днепровском районе - бульвар Бучмы, 2-10;
• Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13/1;
• Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в границах улиц М.Донца и Героев Севастополя, 35-А);
• Шевченковском районе - ул. В.Василевской, 1-17.
24 декабря (воскресенье) в:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М.Ломоносова и В.Касияна)
• Печерском районе - ул. И.Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• Соломенском районе - ул. Ф.Эрнста, 14-А;
• Святошинском районе - бульвар Академика Вернадского, 79;
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Напомним, католический Сочельник впервые будут торжественно праздновать в столице.