На вихідних в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На вихідних, 23-24 грудня, у всіх районах Києва відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції цими вихідними, 23-24 грудня, у столиці триватимуть традиційні ярмарки", - йдеться в повідомленні.
Так, 23 грудня (субота) ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Деснянському районі – вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
• Дніпровському районі – бульвар Бучми, 2-10;
• Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
• Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
• Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
• Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
24 грудня (неділя) у:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
• Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
• Святошинському районі – бульвар Академіка Вернадського, 79;
• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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