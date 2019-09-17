На выходных в столице устроят сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Киеве 21 и 22 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"Для более полного удовлетворения потребностей киевлян в сельскохозяйственной продукции в эти выходные будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.
Так, 21 сентября, в субботу, ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
• Днепровском районе - б-р Труда, 1-9;
• Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
• Подольском районе - просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7;
• Соломенском районе - просп. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака);
• Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
В воскресенье 22 сентября во:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
• Соломенском районе - ул. Ивана Пулюя, 5.
Напомним, в Киеве состоится флешмоб "На велосипеде на работу".