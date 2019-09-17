На вихідних у столиці влаштують сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Києві 21 та 22 вересня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.
"Для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції цими вихідними будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки", - йдеться в повідомленні.
Так, 21 вересня в субботу ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
• Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
• Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Святошинському районі – вул. Григоровича- Барського, 7;
• Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
• Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
У неділю 22 вересня у:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
• Солом’янському районі – вул. Івана Пулюя, 5.
Нагадаємо, у Києві відбудеться флешмоб “Велосипедом на роботу”.